Гастроэнтеролог Почеховская пояснила вред газированных напитков для детей

По словам врача-гастроэнтеролога Татьяны Почеховской, постоянное употребление сладких газированных напитков детьми наращивает риск возникновения кариеса, гастрита, ожирения, сахарного диабета, поскольку в состав всех подобных напитков входят концентраты, углекислота, значительный объем сахара или сахарозаменителей. Об этом сообщают « Известия ».

Она уточнила, что из-за значительного содержания сахара газированные напитки вовсе не утоляют жажду, а, наоборот, усиливают ее, а также могут привести к нарушению работы поджелудочной железы.

По мнению медика, прием большого объема сахара в перспективе грозит развитием ожирения и разрушением зубной эмали. Нередко в газировку добавляют вместо сахара сахарозаменители, употребление которых детям также не рекомендуется. Кроме того, в составе подобных напитков есть красители, консерванты, ароматизаторы и прочие химические вещества, которые способны оказывать раздражающее действие на желудок ребенка и быть причиной аллергии.

Она добавила, что наличие углекислого газа в газированных напитках также нередко приводит к отрыжке, изжоге, вздутию живота, болям. При отрыжке содержимое желудка может попадать обратно в пищевод.