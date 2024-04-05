Гастроэнтеролог Поташева пояснила опасность самовольного отказа от глютена

По словам врача-гастроэнтеролога Алены Поташевой, если отказаться от продуктов с глютеном, можно заработать проблемы со здоровьем, а вовсе не перейти на правильное питание. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что в последнее время стала весьма модной тема отказа от глютена, который якобы таит в себе сплошной вред для организма. Несмотря на то что в этом есть доля правды, «опасные» продукты нельзя вычеркивать, надо их заменять. Так, его можно заменить рисом, гречкой, кукурузой, киноа.

По мнению эксперта, для питания гораздо важнее сбалансированность рациона и употребление овощей и зелени, включая дикорастущую, например крапиву и щавель.

Она подчеркнула, что весьма часто люди подменяют понятия «здоровое питание» и «исключение глютена», заменяя вредные глютеновые продукты такими же вредными безглютеновыми, что наносит одинаковый вред здоровью.