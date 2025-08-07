Гастроэнтеролог предложил альтернативы кофе для бодрости

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов поделился в своем телеграм-канале информацией о продуктах и их комбинациях, способных заменить бодрящий эффект кофе. Он предложил несколько альтернативных вариантов для россиян.

В качестве одного из примеров Вялов привел сочетание бананов и арахисовой пасты. По мнению специалиста, эта комбинация на длительное время создает ощущение сытости и повышает энергетический уровень. Также он рекомендовал употреблять финики с грецкими орехами и йогурт с медом и корицей, отметив их тонизирующие свойства.

Помимо этого, гастроэнтеролог перечислил другие сочетания продуктов, обеспечивающих продолжительный заряд энергии: ягоды с кефиром и отрубями, яблоки с миндалем и апельсины с темным шоколадом.

В качестве замены традиционному кофе, известному своими стимулирующими качествами, Вялов предложил напиток на основе воды с добавлением лимона, меда и имбиря. По словам врача, такой напиток насыщает организм витамином C и помогает предотвратить дегидратацию.

