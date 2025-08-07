Врач рассказал о «тихом убийце» здоровья

К предвестникам приближающегося инфаркта относятся боли «грудной жабы», то есть стенокардии и боли за грудиной при физической нагрузке. Это связано с тем, что физическая нагрузка снижается, а боли становятся чаще, болевые приступы длятся дольше. Так проявляется ишемическая болезнь сердца, пояснил Вахляев.

К факторам риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов, относятся ожирение и гипертония.

