Врач рассказал о «тихом убийце» здоровья
«Грудная жаба» – последний звоночек? Как вовремя распознать инфаркт
Фото: [pxhere.com]
Инфаркт миокарда может произойти совершенно неожиданно, без каких-либо симптомов, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.
К предвестникам приближающегося инфаркта относятся боли «грудной жабы», то есть стенокардии и боли за грудиной при физической нагрузке. Это связано с тем, что физическая нагрузка снижается, а боли становятся чаще, болевые приступы длятся дольше. Так проявляется ишемическая болезнь сердца, пояснил Вахляев.
К факторам риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов, относятся ожирение и гипертония.
