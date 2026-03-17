Гастроэнтеролог предупредил о рисках хурмы при проблемах с пищеварением

Специалист отметил, что фрукт богат грубыми пищевыми волокнами, что при избыточном потреблении может привести к острой кишечной непроходимости, особенно у людей с проблемами ЖКТ, сниженной моторикой желудка или кишечника, а также у пожилых. Опасность возрастает, если съесть три и более плодов на голодный желудок. По словам врача, от одной хурмы проблем, как правило, не возникает, однако при сочетании нескольких факторов риск увеличивается.

Ибрагимов рекомендовал даже здоровым людям ограничиваться двумя плодами хурмы за один прием. Кроме того, гастроэнтеролог не советует сочетать фрукт с кисломолочными продуктами и морепродуктами, чтобы избежать возможных нарушений пищеварения.

Специалист подчеркнул, что соблюдение этих правил помогает снизить нагрузку на кишечник и предотвратить осложнения, связанные с переработкой грубой клетчатки.

