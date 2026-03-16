Стало известно о влиянии вишни на замедление развития рака груди

Ученые обнаружили, что природные соединения из темной сладкой вишни — антоцианы — способны замедлять развитие трижды негативного рака молочной железы, одной из самых агрессивных форм онкологии, передает портал sciencexxi.com. Результаты исследования опубликованы в авторитетном научном журнале International Journal of Molecular Sciences (IJMS).

Эксперименты проводились на мышах: животным давали экстракт вишни еще до появления опухоли. В результате рост новообразования замедлялся, при этом токсического воздействия на организм зафиксировано не было.

Наиболее впечатляющий эффект проявился в отношении метастазов в легких. У мышей, получавших антоцианы, площадь метастазов была меньше, чем в контрольной группе и даже чем у тех, кто проходил курс химиотерапии.

Анализ показал, что антоцианы снижают активность генов, ответственных за распространение опухоли, воспалительные процессы, устойчивость к терапии и выживаемость раковых клеток. Когда экстракт вишни применяли вместе с химиотерапией, противоопухолевый эффект наступал быстрее, а потеря веса у подопытных животных проходила медленнее.

Важно отметить: исследование является доклиническим. Употребление вишни не может заменить традиционное лечение. Однако антоцианы могут рассматриваться как перспективное потенциальное дополнение к терапии, способное усилить ее эффективность.

