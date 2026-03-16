Гастроэнтеролог предупредила о рисках чрезмерного употребления молока

Гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Зарубина в разговоре с « Лентой.ру » предупредила, что чрезмерное употребление молока может вызывать нежелательные реакции организма, особенно у взрослых людей.

По словам специалиста, одна из наиболее частых причин дискомфорта связана с недостаточной выработкой лактазы — фермента, который отвечает за расщепление молочного сахара. При его дефиците употребление молочных продуктов способно провоцировать вздутие, повышенное газообразование, боли в животе, расстройства стула и общее ухудшение самочувствия со стороны желудочно-кишечного тракта.

Врач также отметила, что у части людей встречается аллергическая реакция на белок коровьего молока. Чаще такая особенность проявляется в детском возрасте и сопровождается кожными высыпаниями, коликами и нарушениями пищеварения. В отдельных случаях возможны и тяжелые аллергические реакции.

Отдельное внимание эксперт обратила на качество промышленного молока. По ее словам, в продукте могут сохраняться следовые количества веществ, применяемых в животноводстве, включая антибиотики и гормональные препараты, что при регулярном потреблении теоретически способно влиять на внутренний баланс организма.

При этом Зарубина подчеркнула, что само молоко не относится к вредным продуктам. Его воздействие определяется индивидуальными особенностями человека, состоянием пищеварительной системы, возрастом и общим характером питания.

