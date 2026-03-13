Ученые доказали: трехминутная прогулка в лесу меняет работу мозга

Международная группа ученых провела масштабное исследование и выяснила: даже трехминутная прогулка на природе способна изменить работу мозга, пишет «Царьград».

Доказано, что кратковременное пребывание среди зелени снижает уровень стресса, восстанавливает внимание и уменьшает так называемый «ментальный шум» — бесконечный поток мыслей, мешающий сосредоточиться.

Специалисты проанализировали более ста научных работ из разных областей и описали каскадную закономерность — последовательную реакцию мозга на природную среду. Результаты опубликованы в авторитетном журнале Neuroscience & Biobehavioral Reviews.

Первый этап — сенсорная обработка. Оказалось, что мозгу гораздо легче воспринимать фрактальные узоры природы (листья, облака, волны), чем хаотичную городскую застройку. Снижение сенсорной нагрузки ведет к стабилизации систем, отвечающих за стресс. Организм выходит из режима «бей или беги», замедляется сердечный ритм и дыхание, падает активность зон мозга, распознающих угрозу.

Далее меняется характер внимания. Целенаправленное, требующее усилий внимание сменяется восстанавливающим, которое направляется самой окружающей средой. Снижается активность мозговых сетей, отвечающих за повторяющиеся мысли, что способствует более спокойному самовосприятию.

Ученые отмечают: эффект дает даже самый короткий контакт с природой, а более длительное пребывание усиливает и продлевает результат. Причем необязательно уезжать в лес — пользу приносят прогулки в парке, комнатные растения дома и даже просмотр фотографий пейзажей.

Ранее офтальмолог Игорь Азнаурян предупредил о коварстве мартовского солнца для глаз.