Гастроэнтеролог призвала есть блины круглый год, а не только на Масленицу

Масленица традиционно превращает блины в главное блюдо недели, но диетологи призывают не устраивать организму американские горки и включить это угощение в постоянный рацион. Врач-гастроэнтеролог и психолог пищевого поведения Нурия Дианова в интервью радио Sputnik объяснила : блины — это, по сути, тот же хлеб, чистые углеводы, и, чтобы они приносили пользу, а не откладывались на боках, с ними обязательно должна дружить клетчатка.

По ее словам, секрет идеального блинного обеда или завтрака, по словам эксперта, кроется в начинке и гарнире. Если уж очень хочется, можно смело съесть два-три мясных блинчика, но к ним обязательно присовокупить порцию тушеных овощей, приготовленных на хорошей сковороде с минимумом масла. Тем, кто предпочитает рыбу, Дианова советует выбирать слабосоленое филе, а не икру — в ней соли значительно меньше, а значит, и нагрузка на организм ниже. Творог в количестве 50–100 граммов тоже отлично дополнит утреннюю порцию, сделав прием пищи сбалансированным.

А вот сладкие версии со сгущенкой или вареньем диетолог безжалостно отправляет в нокаут. Это, по ее мнению, прямой путь к висцеральному жиру и перееданию, потому что такие сочетания провоцируют съесть гораздо больше, чем планировалось. Выход — эксперименты с тестом. Дианова рекомендует хотя бы наполовину заменять пшеничную муку на альтернативные виды, чтобы добавить растительного белка. Но настоящий лайфхак — порошок топинамбура. Он мелкого помола, не портит структуру блина, как отруби, зато, попадая в кишечник, становится кормом для полезных бактерий. Получается вкусно, сытно и с заботой о микробиоме. Главное — не воспринимать блины как праздничный монопродукт, а сделать их частью разнообразного и осознанного меню на весь год.

Ранее сообщалось, какие начинки превращают масленичное угощение в угрозу для здоровья.