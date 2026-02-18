Не блин, а бомба: какие начинки превращают масленичное угощение в угрозу для здоровья

Масленица традиционно ассоциируется с блинами и щедрым столом, но диетологи предупреждают: праздничное застолье может обернуться проблемами для здоровья. Корреспондент REGIONS обсудил с экспертом Ольгой Рединой, какие начинки лучше обходить стороной и чем их заменить без потери вкуса.

По словам специалиста, сами блины — не главный враг. Опасность таится в том, что внутрь кладут. Именно начинка способна превратить безобидное угощение в калорийную бомбу.

Сгущенка и сладкие пасты

Лидеры масленичного хит-парада — сгущенка, шоколадные кремы и магазинные соусы. Диетолог поясняет: это чистая концентрация сахара и насыщенных жиров. Такая комбинация резко поднимает глюкозу в крови, провоцирует скачки инсулина и разжигает аппетит. Вместо сладкой пасты эксперт рекомендует натуральный йогурт с ягодами, запеченное яблоко с корицей или ложку меда.

«Сгущенка и шоколадные пасты — это практически чистый сахар с добавлением жира. В сочетании с блинами из пшеничной муки получается мощная нагрузка на поджелудочную железу», — подчеркнула Редина.

Жирное мясо и колбаса

В тройку антилидеров входят жареный фарш, колбасные изделия и бекон. В них переизбыток соли, скрытых добавок и тяжелых жиров, которые задерживают воду и бьют по сердечно-сосудистой системе. Альтернатива — отварная курица, индейка или тушеные овощи с зеленью.

«Когда в блин кладут жареный фарш или колбасу, человек получает двойную порцию жира. Это серьезная нагрузка на печень и желудочно-кишечный тракт», — отметила диетолог.

Жирная сметана и масло

Многие считают их безобидными, но именно они часто ведут к перееданию. Диетолог советует выбирать сметану пониженной жирности, греческий йогурт или мягкий творог.

«Люди думают, что добавили всего ложку сметаны. Но на практике это две-три ложки высокой жирности. Калорийность блюда увеличивается в разы. Насыщенные жиры при регулярном избытке способствуют повышению уровня „плохого“ холестерина и увеличивают риск атеросклероза», — пояснила Редина.

Икра и соленая рыба

Красная икра и соленая рыба — частые гости на масленичном столе. Несмотря на пользу омега-3, они перенасыщены солью. Лучше остановиться на слабосоленых вариантах или запеченной рыбе с лимонным соком.

«Проблема не в самой рыбе, а в способе ее приготовления. Соленая и копченая рыба — это всегда избыток натрия. Чрезмерное потребление соли может вызывать отеки и повышать артериальное давление, особенно у людей с предрасположенностью к гипертонии», — уточнила диетолог.

Главное правило Масленицы от диетолога — не отказываться от блинов, а соблюдать меру. Два-три блинчика в день с легкой начинкой не навредят фигуре и позволят насладиться праздником без последствий.

