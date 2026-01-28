Гастроэнтеролог раскрыла три продукта-помощника, которые эффективно растворяют токсины в кишечнике

Накопление токсинов в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) может негативно сказываться не только на самочувствии, но и на внешнем виде, приводя к преждевременному старению и повышая риск развития серьезных заболеваний, включая онкологические. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Диляре Лебедева, передает ИА «Кулик».

Ключевую роль в защите организма от этих вредных веществ играет клетчатка, отмечает специалист. Врач рекомендует ежедневно употреблять около 500-600 граммов овощей и зелени, чтобы обеспечить достаточное ее количество для естественного очищения кишечника и нейтрализации токсинов.

Для улучшения работы ЖКТ в целом, помимо питания, важны и другие факторы: регулярное употребление достаточного количества чистой воды и умеренные физические нагрузки.

Лебедева назвала три конкретных продукта, которые особенно благотворно влияют на состояние кишечника. Это свекла, чернослив и сметана. Их сочетание способствует регулярному мягкому стулу и помогает эффективно справляться с запорами, которые препятствуют своевременному выведению токсинов.

Ранее врач-гастроэнтеролог Ирина Яковлева объяснила, как отличить обычное урчание в животе от симптома серьезного заболевания.