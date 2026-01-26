Врач объяснила, как отличить обычное урчание в животе от симптома серьезного заболевания

Постоянное урчание в животе может быть не просто признаком голода, но и симптомом различных заболеваний. Об этом «Ленте.ру» рассказала врач-гастроэнтеролог Ирина Яковлева.

Она объяснила, что характерные звуки возникают из-за сокращений кишечника, которые продвигают пищу и газы. В то время как редкое урчание является естественным процессом, навязчивое и частое может указывать на проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Особое внимание стоит обратить, если урчание усиливается после приема пищи и сопровождается другими неприятными симптомами. Вздутие, боль в животе и нарушение стула на фоне постоянного «шума» в кишечнике могут быть признаками синдрома раздраженного кишечника, дисбактериоза, гастрита или дуоденита.

Кроме того, такая реакция иногда свидетельствует о пищевой непереносимости, например, лактозы, фруктозы или глютена.

Ранее врач Джордан Хауорт назвал продукты, которые входят в «черный список» для кишечника.