Гастроэнтеролог рассказала, кому нельзя есть сыр

Врач-гастроэнтеролог Юлия Сластен, представляющая Красногорскую больницу Министерства здравоохранения Московской области, в беседе с РИА Новости перечислила категории людей, которым желательно исключить или минимизировать количество сыра в рационе.

По словам специалиста, этот продукт богат животным белком, кальцием и ценными липидами. Тем не менее, для некоторых групп населения он может стать причиной ухудшения самочувствия.

«Сыр — источник белка, кальция и полезных жиров. Но ограничить его потребление стоит людям с непереносимостью лактозы, аллергией на молочные белки, а также при острых заболеваниях печени и поджелудочной железы», — пояснила Сластен.

Как предупредила медик, игнорирование этих рекомендаций способно спровоцировать неприятные симптомы: от болей в эпигастрии и метеоризма до расстройства стула или острых аллергических проявлений.

