Гастроэнтеролог Сухарева предупредила о вздутии живота из-за частого употребления алкоголя

Врач-гастроэнтеролог Ольга Сухарева назвала фактор, который многие россияне не связывают с проблемами пищеварения. В своем Telegram-канале специалист указала на связь между частым употреблением спиртного и возникновением вздутия живота.

По словам Сухаревой, при употреблении алкоголя чаще трех раз в неделю может развиться синдром избыточного бактериального роста. Одним из ключевых симптомов этого состояния как раз и является вздутие. Механизм, пояснила врач, связан с тем, что спиртные напитки подавляют популяцию полезных бактерий в кишечнике. Это приводит к дисбалансу, при котором доля условно-патогенных микроорганизмов начинает преобладать.

Кроме того, этанол, как добавила гастроэнтеролог, негативно воздействует на моторику кишечника. Следствием этого становится ретроградный заброс бактерий из толстой кишки в тонкую, где в норме их быть не должно. Дополнительным фактором выступает раздражающее действие алкоголя на слизистую оболочку, что усиливает воспалительные процессы и ослабляет местный иммунитет.