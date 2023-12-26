Гастроэнтеролог Сухорукова объяснила пользу овсянки

Гастрит является крайне неприятным заболеванием, которое при отсутствии лечения может привести к язве желудка. По словам врача-гастроэнтеролога Людмилы Сухоруковой, главным блюдом в диетическом рационе при гастрите является овсянка. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что овсянка защищает слизистую желудка, кроме того, в ней содержатся витамины группы В, Е, К и А, уменьшающие воспалительные процессы и способствующие восстановлению поврежденных клеток слизистой оболочки.

По мнению медика, в овсяной каше также есть важные микро- и макроэлементы, формирующие и укрепляющие внутренний слой тканей.

Она отметила, что не стоит отдавать предпочтение кашам быстрого приготовления, поскольку компоненты, входящие в их состав, могут вызывать раздражение и усиливать воспалительные процессы. Самыми полезными являются овсяные хлопья.