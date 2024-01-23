Гастроэнтеролог Сухорукова определила ключевую опасность употребления пива

Пиво является наиболее популярным спиртным напитком в мире. По словам врача-гастроэнтеролога Людмилы Сухоруковой, пенный напиток нарушает работу всех органов и систем. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что этанол и химические усилители раздражают слизистую желудка, из-за чего у тех, кто часто употребляет пиво, часто бывают изжога и проблемы со стулом.

По мнению медика, за счет содержания в напитке кобальта происходит увеличение нагрузки на желудок и поджелудочную железу.

Она отметила, что также регулярное употребление пенного приводит к гипертонии, варикозу, нарушению мозговой деятельности.