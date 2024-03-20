Гастроэнтеролог Сухорукова пояснила, почему курильщики с многолетним стажем не смогут вылечить желудок

По словам врача-гастроэнтеролога Людмилы Сухоруковой, потребление табакосодержащей продукции не только вредит органам дыхательных путей, но и негативно влияет на весь организм, прежде всего на ЖКТ. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она отметила, что вещества, которые содержатся в табачном дыме, раздражают слизистые полости рта, слюнные железы, что приводит к усиленному слюноотделению, из-за этого часть продуктов табака попадает в желудок, где оказывает раздражающее влияние на слизистые оболочки желудка и кишечника.

По мнению медика, оказывается влияние через кровь, когда все попавшие в нее вредные и опасные вещества разносятся по всему организму и доставляются к каждой клетке пищеварительного тракта и прочих систем органов.

Она добавила, что курильщики, имеющие гастрит или язву желудка, радуются прекращению боли, тем не менее это свидетельствует о том, что процесс пошел вглубь и вылечить его будет намного сложнее. В связи с этим после трех лет курения изменения слизистой оболочки органов пищеварения могут стать необратимыми.