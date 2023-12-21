Гастроэнтеролог Сухорукова пояснила вред ферментов для поджелудочной железы

При заболеваемости хроническим панкреатитом человек начинает принимать ферментосодержащие препараты, берущие на себя часть «работы» поджелудочной железы. По словам врача-гастроэнтеролога Людмилы Сухоруковой, столь важный для пищеварения орган действительно может начать «лениться». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что просто так пить ферменты можно, но не нужно.

По мнению медика, однократный прием лишних ферментов на это не повлияет, но будет бесполезным, тем не менее если пить ферменты часто или использовать высокие дозировки, то функция железы будет притормаживаться.

Она заключила, что нет никакого смысла принимать ферменты, если поджелудочная железа работает нормально.