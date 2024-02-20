Гастроэнтеролог Тимощенко перечислила полезные свойства перепелиных яиц

По словам врача-гастроэнтеролога Анастасии Тимощенко, перепелиные яйца являются уникальным по пищевой ценности продуктом. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что оно содержит сбалансированный объем белков, жиров, витаминов и микроэлементов, а калорийность у перепелиных яиц в пересчете на 100 г выше, чем у куриных.

По мнению медика, также в них содержится лецитин, который поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы и работу нервной системы.

Она отметила, что оптимальное количество употребления данного продукта – пять-шесть вареных яиц.