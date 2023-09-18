Гастроэнтеролог Тимощенко рассказала о бесполезности супов при заболеваниях ЖКТ

По словам врача-гастроэнтеролога Анастасии Тимощенко, употребление супов не спасает от появления гастрита и язвы, несмотря на популярное мнение старшего поколения. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она подчеркнула, что, напротив, отдельные виды первых блюд имеют способность вызывать некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта.

По мнению медика, помимо всего прочего, супы нередко вызывают тяжесть в желудке в силу своего объема.

Она уточнила, что польза от первых блюд все-таки есть при сохранении баланса рациона по объему белков, жиров, углеводов и микроэлементов без ущерба для аппетита.