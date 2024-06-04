Гастроэнтеролог Тимощенко развеяла мифы об эффективности последнего приема пищи до 18 часов

По словам врача-гастроэнтеролога Анастасии Тимощенко, принимать пищу последний раз за день нужно за три часа до отхода ко сну. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она уточнила, что запрет на прием пищи после 18 часов является популярной рекомендацией, однако этот совет появился в рамках рекомендованного режима сна и бодрствования.

По мнению медика, подобные рекомендации обязательно следует соблюдать людям, которые страдают заболеваниями желудка или пищевода, поскольку поздние приемы пищи увеличивают риски возникновения рефлюкса, заброса содержимого желудка в пищевод.

Она добавила, что немаловажно, чтобы последний прием пищи был легким, желательно белковым, прежде всего содержащим легкоусвояемые белки, предпочтительно с некалорийным гарниром.