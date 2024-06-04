Гастроэнтеролог Тимощенко развеяла мифы об эффективности последнего приема пищи до 18 часов
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По словам врача-гастроэнтеролога Анастасии Тимощенко, принимать пищу последний раз за день нужно за три часа до отхода ко сну. Об этом сообщает NEWS.ru.
Она уточнила, что запрет на прием пищи после 18 часов является популярной рекомендацией, однако этот совет появился в рамках рекомендованного режима сна и бодрствования.
По мнению медика, подобные рекомендации обязательно следует соблюдать людям, которые страдают заболеваниями желудка или пищевода, поскольку поздние приемы пищи увеличивают риски возникновения рефлюкса, заброса содержимого желудка в пищевод.
Она добавила, что немаловажно, чтобы последний прием пищи был легким, желательно белковым, прежде всего содержащим легкоусвояемые белки, предпочтительно с некалорийным гарниром.