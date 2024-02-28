Гастроэнтеролог Вялов назвал причины возможного запрета стевии

В нашей стране теперь запрещена стевия и еще ряд пищевых добавок. По словам врача-гастроэнтеролога Сергея Вялова, между сахарозаменителями и подсластителями существует большая разница. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что подсластители вызывают такое же привыкание, как и обычный сахар, тем не менее не приводят к развитию сахарного диабета.

По мнению медика, усилители вкуса же усиливают размножение бактерий в кишечнике, что в итоге может привести к его раздражениям и воспалениям.

Он подчеркнул, что при этом, несмотря на запрет, стевия не приносит вреда здоровью, поэтому введение запрета на нее непонятно.