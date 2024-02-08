Гематолог Алешина обозначила нюанс вакцинации от коронавируса людей с болезнями крови

Здоровье

Фото: [Издательство «Подмосковье»]

По словам врача-гематолога Ольги Алешиной, люди с заболеванием крови не имеют противопоказаний к прививкам от коронавирусной инфекции, тем не менее бывают ситуации, когда им следует отсрочивать данную процедуру, прежде всего в период химиотерапии или иммуносупрессивной терапии. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она добавила, что вакцинация онкогематологических пациентов не всегда обеспечивает необходимую защиту.

По мнению медика, пассивная иммунизация подходит для людей с хроническими лимфолейкозами, а также после применения моноклональных антител и трансплантации.

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