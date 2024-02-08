Гематолог Алешина обозначила нюанс вакцинации от коронавируса людей с болезнями крови

По словам врача-гематолога Ольги Алешиной, люди с заболеванием крови не имеют противопоказаний к прививкам от коронавирусной инфекции, тем не менее бывают ситуации, когда им следует отсрочивать данную процедуру, прежде всего в период химиотерапии или иммуносупрессивной терапии. Об этом сообщает NEWS.ru.