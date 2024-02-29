Гематолог Андреева пояснила опасность самоназначения капельниц с железом

На сегодняшний день интенсивные курсы внутривенных препаратов железа считаются эффективным способом набраться сил и укрепить организм в целом. По словам врача-гематолога Наталии Андреевой, тем не менее к оздоровлению следует подходить грамотно. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Она добавила, что, как правило, капельницы с железом назначаются при анемии.

По мнению медика, не всегда причиной ослабления организма является низкий гемоглобин, это может быть и низкий уровень ферритина.

Она подчеркнула, что в любых случаях изначально железо назначается в виде таблеток, а самоназначения подобных капельниц недопустимы, поскольку может произойти отложение излишнего железа в органах и тканях.