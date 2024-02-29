Гематолог Андреева пояснила опасность самоназначения капельниц с железом
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На сегодняшний день интенсивные курсы внутривенных препаратов железа считаются эффективным способом набраться сил и укрепить организм в целом. По словам врача-гематолога Наталии Андреевой, тем не менее к оздоровлению следует подходить грамотно. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Она добавила, что, как правило, капельницы с железом назначаются при анемии.
По мнению медика, не всегда причиной ослабления организма является низкий гемоглобин, это может быть и низкий уровень ферритина.
Она подчеркнула, что в любых случаях изначально железо назначается в виде таблеток, а самоназначения подобных капельниц недопустимы, поскольку может произойти отложение излишнего железа в органах и тканях.