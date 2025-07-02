Бывший голкипер ЦСКА Просветов вернулся в НХЛ

В следующем сезоне россиянин заработает в «Калгари» $950 тыс.

Минувший сезон Просветов провел в ЦСКА, а до этого у него уже был опыт игры в НХЛ — в «Аризоне» и «Колорадо».

У Просветова хороший шанс заявить о себе. В «Калгари» он может стать бэкапом Дастина Вольфа, поскольку до этого канадский клуб покинул чешский голкипер Дэн Владарж, который перешел в «Филадельфию».

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о самых примечательных сделках в первый день после открытия рынка неограниченно свободных агентов в НХЛ.