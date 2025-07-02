Бывший голкипер ЦСКА Просветов вернулся в НХЛ
Голкипер Просветов заключил контракт с «Калгари Флеймз»
Фото: [ХК ЦСКА]
26-летний российский голкипер Иван Просветов заключил однолетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймз».
В следующем сезоне россиянин заработает в «Калгари» $950 тыс.
Минувший сезон Просветов провел в ЦСКА, а до этого у него уже был опыт игры в НХЛ — в «Аризоне» и «Колорадо».
У Просветова хороший шанс заявить о себе. В «Калгари» он может стать бэкапом Дастина Вольфа, поскольку до этого канадский клуб покинул чешский голкипер Дэн Владарж, который перешел в «Филадельфию».
Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о самых примечательных сделках в первый день после открытия рынка неограниченно свободных агентов в НХЛ.