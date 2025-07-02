У берегов Южных Курил зафиксировали землетрясение

На юге Курильских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки возникли в 22:20 UTC (1:20 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 133 км к северо-востоку от города Курильск (остров Итуруп), а очаг сейсмособытия — на глубине 120 км.

Неизвестно, пострадали ли люди при ЧС и были ли разрушения.

30 мая землетрясение было зафиксировано в акватории Тихого океана. Его мощность составила 3 балла. Подземные толчки ощутили жители четырех населенных пунктов: сел Крабозаводское, Малокурильское, Горное и поселка городского типа Южно-Курильск.

Ранее сообщало о том, что сейсмологи зафиксировали серьезное землетрясение в Республике Алтай.