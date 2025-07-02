Стало известно, что ждет Зеленского после разговора Путина и Макрона
Аналитик Кошкович: Макрон после разговора с Путиным может устранить Зеленского
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Президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
После этого, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, последний мог бы принять меры, направленные на отстранение от власти Владимира Зеленского.
Такое мнение эксперт высказал на своей странице в соцсети Х.
Но дело в том, что в настоящее время Макрону нечего предложить. Но в перспективе, считает Кошкович, он мог бы убрать Зеленского с поста президента Украины.
Ранее сообщалось о том, что бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского в «ползучем авторитаризме». Бывший союзник призвал главу киевского режима отказаться от власти, предупредив, что жители Украины могут потерять терпение.