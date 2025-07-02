После этого, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, последний мог бы принять меры, направленные на отстранение от власти Владимира Зеленского.

Такое мнение эксперт высказал на своей странице в соцсети Х.

Но дело в том, что в настоящее время Макрону нечего предложить. Но в перспективе, считает Кошкович, он мог бы убрать Зеленского с поста президента Украины.

Ранее сообщалось о том, что бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского в «ползучем авторитаризме». Бывший союзник призвал главу киевского режима отказаться от власти, предупредив, что жители Украины могут потерять терпение.