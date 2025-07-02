В Индии появятся первые кинозалы «Экстра Синема»
В Индии откроют кинозалы по технологии из Якутии
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В Индии планируется открыть до 10 тыс. кинозалов по технологии российской компании «Экстра Синема», ранее открывшей несколько десятков малых кинотеатров в Якутии.
Первые кинозалы появятся в индийском штате Трипура.
В Индии заинтересовались этим проектом. Там считают, что якутские технологии будут способствовать приобщению людей к кинематографу. Об этом сообщил заместитель посла Индии в РФ Никхилеш Гири.
Представители «Экстра Синема», в свою очередь, отметили, что индийский рынок заинтересовал их благодаря быстрой окупаемости кинозалов и популярностью национального кино.
Якутия, сообщил «Ъ» Гаврил Кириллин, министр по внешним связям и делам народов республики, активно сотрудничает с Индией в сфере культуры и креативных индустрий.
Ранее сообщалось о том, что США и Индия могут заключить торговое соглашение уже осенью.