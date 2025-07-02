В Индии появятся первые кинозалы «Экстра Синема»

В Индии планируется открыть до 10 тыс. кинозалов по технологии российской компании «Экстра Синема», ранее открывшей несколько десятков малых кинотеатров в Якутии.

Первые кинозалы появятся в индийском штате Трипура.

В Индии заинтересовались этим проектом. Там считают, что якутские технологии будут способствовать приобщению людей к кинематографу. Об этом сообщил заместитель посла Индии в РФ Никхилеш Гири.

Представители «Экстра Синема», в свою очередь, отметили, что индийский рынок заинтересовал их благодаря быстрой окупаемости кинозалов и популярностью национального кино.

Якутия, сообщил «Ъ» Гаврил Кириллин, министр по внешним связям и делам народов республики, активно сотрудничает с Индией в сфере культуры и креативных индустрий.

Ранее сообщалось о том, что США и Индия могут заключить торговое соглашение уже осенью.