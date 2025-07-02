Вдовы погибших колумбийских наемников Вооруженных сил Украины пытаются найти информацию о погибших мужьях в российских чат-ботах обратной связи. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщает ТАСС.

Но, отметил собеседник издания, их усилия так и не увенчались успехом. Женщинам ничего не удается выяснить о судьбе своих родных и близких.

Ранее в силовых структурах сообщили, что большую часть иностранных наемников на сумском направлении составляют выходцы из Колумбии. Кроме того, в боях в Сумской области участвуют граждане из других латиноамериканских стран, Японии, Великобритании и Польши.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал о жестоких наемниках в украинской армии.