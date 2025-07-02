Колумбийские вдовы штурмуют чат-боты РФ в поисках правды о погибших мужьях
Вдовы колумбийских наемников «атаковали» российские чат-боты в поисках погибших
Фото: [pxhere.com]
Вдовы погибших колумбийских наемников Вооруженных сил Украины пытаются найти информацию о погибших мужьях в российских чат-ботах обратной связи. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщает ТАСС.
Но, отметил собеседник издания, их усилия так и не увенчались успехом. Женщинам ничего не удается выяснить о судьбе своих родных и близких.
Ранее в силовых структурах сообщили, что большую часть иностранных наемников на сумском направлении составляют выходцы из Колумбии. Кроме того, в боях в Сумской области участвуют граждане из других латиноамериканских стран, Японии, Великобритании и Польши.
Ранее пленный солдат ВСУ рассказал о жестоких наемниках в украинской армии.