Меркель раскрыла путь к миру на Украине
Меркель рассказала, как остановить конфликт на Украине
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Конфликт на Украине нужно решать дипломатическим путем, заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель на мероприятии в Шверине. Ее слова приводит немецкое издание Die Zeit.
Без диалога, подчеркнул она, эта война не закончится.
«<…> Именно так мы пережили холодную войну, и именно так мы должны пройти через то, что нам готовит будущее», — сказала она.
Предотвратить эскалацию поможет опыт времен холодной войны, отметила она. Также она призвала участников конфликта активно поддерживать дипломатические контакты.
Меркель положительно оценила поддержание отношений с Россией.
Ранее сенатор Пушков пояснил, почему Меркель ненавидит Европу.