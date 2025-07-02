«Бизнес идет, деньги капают»: украинские военкомы наживаются на мобилизации

На Украине сотрудники военкоматов зарабатывают на мобилизации крупные суммы денег. Так, поймав мобилизованного, отпускают они его только за деньги, но через несколько минут могут снова задержать и снова отпустить за деньги.

О такой схеме в интервью РИА Новости рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Уровень жизни военкомов сильно превышает уровень жизни обычных граждан, отметил он, они все ездят на новых машинах, многие перевезли семьи за границу.

Для них охота на людей — это бизнес. Пойманный человек может откупиться за 5-6 тыс. гривен (около 10 тыс. руб. — Прим.ред.), чтобы его из машины выпустили, более 10 тыс. гривен (более 20 тыс. руб. — Прим. ред.), если уже привезли в пункт. А если человек прошел регистрацию и пополнил ряды ВСУ, там вообще космические суммы, рассказал Лебедев.

«Им война только на руку: бизнес идет, деньги капают», — сказал собеседник.

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