Гематолог Федорова определила опасные заболевания при повышенном гемоглобине в крови

Многие люди привыкли думать, что низкий гемоглобин — плохо, а высокий — другое дело. Тем не менее есть и верхняя граница нормы. Врач-гематолог Дарья Федорова рассказала, чем грозит повышение гемоглобина и объема эритроцитов в крови. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, весьма высокий гемоглобин и чрезмерно большой объем эритроцитов могут быть симптомами заболеваний. Так, у мужчин концентрация гемоглобина не должна превышать 165 г/л, у женщин — 160 г/л. Чрезмерно большое количество эритроцитов увеличивает вязкость крови, делает ее слишком густой, что повышает риск развития тромбозов, инфаркта миокарда и ишемических инсультов.

Медик отметила, что повышенный уровень гемоглобина может возникнуть из-за транспорта кислорода к тканям и органам в случае хронических заболеваниях легких и сердца, у курильщиков, а также у людей, находящихся в высокогорье. Кроме того, повышение уровня эритроцитов связано с нарушением работы костного мозга, а также причиной может стать наследственность.

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