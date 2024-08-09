Жителям Подмосковья рассказали, при каких проблемах со зрением нельзя сдавать кровь

Людям, у которых есть следующие болезни глаза и его придаточного аппарата — увеит, ирит, иридоциклит, хориоретинальное воспаление, трахома, — нельзя быть донорами крови. Об этом рассказал врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Никита Митькин, передает Министерство здравоохранения Московской области.

«При потере объема крови в процессе донации происходит снижение гемоглобина, что может негативно сказаться на зрении, если с ним есть проблемы. Вероятность возникновения осложнений невелика, но все же она есть», — отметил он.

При этом люди с незначительной степенью дальнозоркости, близорукостью, астигматизмом могут сдать кровь после того, как пройдут консультацию у врача-офтальмолога. Напомним, что жители Подмосковья могут сдать кровь в Московском областном центре крови (город Москва, улица Металлургов, 37А), а также в его обособленных структурных подразделениях в Подольске (улица Кирова, д. 9), Орехово-Зуево (улица Барышникова, д. 13/5), Щелкове (улица Новая Фабрика, д. 8) и Воскресенске (Больничный проезд, д. 5).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.