Гематолог Калужская перечислила симптомы рака крови

Среди всех форм по частоте возникновения рака пятое место занимают онкогематологические заболевания. В нашей стране более 200 тыс. человек в России живут с данным диагнозом. Врач-гематолог Ксения Калужская рассказал о его симптомах и лечении. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, существует острый миелоидный лейкоз и острый лимфоидный лейкоз. При этом у взрослых по частоте встречаемости преобладает острый миелоидный лейкоз, у детей наиболее частым онкологическим новообразованием является острый лимфоидный лейкоз.

Медик добавила, что существуют «красные флаги», по которым можно выявить данный вид онкологии. Это изменения в общем анализе крови, например появление бластных клеток, нейтропения, а также клиническими проявлениями являются головокружение, слабость, бледность, одышка, учащенное сердцебиение, снижение иммунитета и частые тяжелые инфекции, синяки, повышенная кровоточивость, увеличение лимфоузлов, печени и селезенки. При этом установить лейкоз лишь на основании лабораторных исследований нельзя, для подтверждения нужна пункция костного мозга.

По ее мнению, лейкемия довольно быстро прогрессирует и без лечения приводит к гибели, поэтому заболевание следует лечить незамедлительно после подтверждения диагноза.

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