Раскрыты неожиданные симптомы рака легкого

Врач-радиотерапевт и заместитель гендиректора по научной работе онкологической клиники Денис Романов в беседе с сайтом aif.ru перечислили симптомы рака легкого.

Рак легкого, как и многие виды онкологии, проявляются медленно и тяжелее поддаются лечению на поздних стадиях. При этом единственным способом выявления недуга является скрининг. По словам врача, чаще пациенты приходят уже с жалобами на определенные симптомы, а они обычно ярче на третьей и четвертой стадиях.

Кровохаркание, жесткий кашель и одышка являются самыми очевидными проявлениями. Однако есть и те, которые могут не насторожить поначалу. К ним Романов относит осиплость или пропажу голоса, боли в грудном отделе позвоночника, лопатках, плечах и грудной клетке, неожиданное снижение массы тела и повышение температуры. Также на рак легкого может указывать дисфагия — проблема с глотанием.

Врач советует чаще обследоваться у специалистов, проходить скрининг и отказаться от такой пагубной привычки как курение.

Ранее сообщалось, что терапевт назвал заболевания, при которых нельзя заниматься альпинизмом.