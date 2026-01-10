«Генетический паспорт для родителей». Минздрав разработает скрининг для будущих мам и пап

В России может появиться государственная система генетического тестирования для пар, планирующих рождение ребенка. Соответствующая задача содержится в утвержденном правительством плане, с которым ознакомилось агентство ТАСС .

Цель новой инициативы — внедрить программы молекулярно-генетического обследования будущих матерей и отцов до зачатия. Скрининг призван выявить у родителей скрытое носительство патогенных вариантов генов. Как отмечают эксперты, это позволяет оценивать риски рождения ребенка с наследственными заболеваниями еще на этапе планирования беременности.

Ответственным за разработку программы назначен Минздрав. К 2026 году ведомство должно представить в кабинет министров предложения о поэтапном расширении действующей системы неонатального скрининга (обследования новорожденных).

В настоящее время в РФ всех младенцев в обязательном порядке бесплатно тестируют на некоторые наследственные заболевания. Ранняя диагностика дает возможность начать лечение до появления первых симптомов.

С 2023 года перечень таких заболеваний был расширен с 5 до 36. Однако комплексного государственного скрининга для будущих родителей пока не существует. Пары, желающие проверить свою генетическую совместимость, могут сделать это только добровольно и за свой счет. Новая инициатива призвана сделать такую проверку более доступной и системной.

Ранее сообщалось о том, что с 2026 года в диспансеризацию включат скрининг на ВПЧ и гепатиты.