Генетик Колесникова раскрыла основные факторы влияния ГМО на организм человека

По словам генетика Ирины Колесниковой, надпись на упаковке продукта «Без ГМО» не являются свидетельством его натуральности и качественности. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что в плане наличия аллергической реакции продукты, содержащие ГМО, не несут большего вреда, чем прочие.

По мнению специалиста, это же касается и онкозаболеваний и отравлений, при которых необходимо обращать на рацион в целом.

Она добавила, что генные модификации естественным образом происходят в природе.

Колесникова уточнила, что урожайность генно-модифицированных зерновых более чем на 20% выше, чем обычных.