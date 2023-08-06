Генетик Колесникова раскрыла основные факторы влияния ГМО на организм человека
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По словам генетика Ирины Колесниковой, надпись на упаковке продукта «Без ГМО» не являются свидетельством его натуральности и качественности. Об этом сообщает Life.ru.
Она отметила, что в плане наличия аллергической реакции продукты, содержащие ГМО, не несут большего вреда, чем прочие.
По мнению специалиста, это же касается и онкозаболеваний и отравлений, при которых необходимо обращать на рацион в целом.
Она добавила, что генные модификации естественным образом происходят в природе.
Колесникова уточнила, что урожайность генно-модифицированных зерновых более чем на 20% выше, чем обычных.