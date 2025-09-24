Гепатолог Ткаченко назвал опасные бессимптомные состояния печени

Коварство заболеваний печени заключается в их способности долгое время развиваться бессимптомно. Как пояснил врач-гепатолог Петр Ткаченко, первые заметные признаки часто появляются лишь на стадии серьезных поражений, близких к циррозу. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, острая симптоматика с желтухой и слабостью характерна для гепатитов, тогда как хронические болезни годами могут проявляться лишь повышенной утомляемостью, которую легко списать на другие причины. Выявить проблему на ранней стадии позволяет только регулярная сдача анализов на печеночные ферменты.

Медик пояснил, что ключевую роль в профилактике играет вакцинация от гепатита B с ревакцинацией каждые 10 лет, а также соблюдение гигиены для предотвращения заражения гепатитами А и Е. Не менее важно контролировать потребление алкоголя, не превышая суточную норму в 20-30 граммов чистого этанола.

Особое внимание врач уделил метаболическим факторам риска: лишний вес, повышенный сахар и холестерин способствуют развитию жировой болезни печени, которая также ведет к циррозу. Таким образом, сохранение здоровья этого органа напрямую связано с поддержанием общего благополучия организма через контроль веса, питания и ключевых медицинских показателей.

Ранее врач Еременко заявил, что газировки, сосиски и колбаса могут медленно разрушать печень.