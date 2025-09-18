Эти продукты уничтожают вашу печень: что необходимо исключить из ежедневного рациона

Печень участвует в обмене веществ, выводит токсины, регулирует уровень сахара и холестерина. Но, несмотря на огромные ресурсы, печень уязвима к ежедневным пищевым привычкам. Многие продукты, употребляемые регулярно, оказывают на нее разрушительное действие, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Иван Еременко.

Эксперт уточнил, что фруктоза активно превращается в жиры именно в клетках печени. Иными словами, регулярное употребление сладких газировок может вызывать стеатоз — жировую инфильтрацию печени.

«Речь также идет о жирной и жареной пище. Избыток трансжиров и насыщенных жиров перегружает печень, провоцируя воспаление и накопление липидов. Со временем это приводит к ожирению печени и метаболическим нарушениям», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Вместе с тем, нельзя забыть и о негативном воздействии алкоголя. Даже малые дозы спиртного при регулярном употреблении постепенно разрушают клетки печени, добавил он.

«Важно понимать, что «безопасной дозы» алкоголя для печени не существует. Каждый организм реагирует по-своему, и у кого-то изменения начинаются уже после нескольких лет якобы умеренного употребления. Кроме того, колбасы, сосиски, консервы и полуфабрикаты содержат большое количество соли, консервантов и скрытых жиров. Такие продукты не только нагружают печень, но и усиливают риск гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний», — подчеркнул Еременко.

А избыточное потребление кондитерских изделий — двойная нагрузка на печень, способствующая развитию инсулинорезистентности и жировой дистрофии.

«Ограничьте сахар и сладкие напитки, сведите к минимуму употребление жареного и фастфуда и не злоупотребляйте алкоголем. Включайте в рацион овощи, цельнозерновые продукты, нежирное мясо и рыбу. Поддерживайте водный баланс — печень нуждается в достаточном количестве жидкости для нормальной работы», — заключил врач.

