«Рога на лбу». У жительницы Башкортостана после ботокса появились шишки

Жительница Башкортостана обнаружила у себя необычные последствия косметологической процедуры. Через некоторое время после введения ботокса у нее на лбу появились плотные выступы, по форме напоминающие рога. При этом женщина подчеркнула, что новообразования безболезненны.

Пациентка обратилась к врачу спустя три недели с момента процедуры. Специалист, к которому она пришла с жалобой, высказал предположение об аллергической природе реакции и рекомендовал прием антигистаминных средств, однако положительной динамики пока не зафиксировано. Информацию передает телеграм-канал Baza.

В интернете женщине ответили другие пользовательницы, которые сообщили о схожих проявлениях после ботокс-терапии. У них бугорки были меньшего размера, но также не рассасывались с течением времени. Ряд комментаторов высказал версию, что причина может крыться в применении препарата ненадлежащего качества.

Ранее врач Шарова предупредила о том, что ботокс и гиалуроновую кислоту нельзя покупать на маркетплейсах.