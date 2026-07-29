«Зеленый свет» для розеток на крыше. Солнечные панели разрешат, но правила не готовы: как их ставить?

С 1 сентября 2026 года в России перестает действовать прямой законодательный запрет на использование объектов микрогенерации в многоквартирных домах. Однако порядок подключения небольших солнечных батарей, ветряных установок и аналогичного оборудования еще только предстоит утвердить кабинету министров. Об этом в интервью РИА Новости сообщил аналитик Центра стратегической поддержки отечественных технологий Константин Руденский.

Как пояснил эксперт, до настоящего момента закон однозначно препятствовал эксплуатации малых генерирующих устройств – речь идет о панелях, ветрогенераторах и прочих системах, производящих электричество для личного потребления – в жилых многоэтажках.

«С 1 сентября 2026 года этот запрет снимается», – сказал он.

Второе ключевое нововведение, по его словам, касается лимита мощности: прежде максимальный объем отпуска энергии в общую сеть ограничивался 15 кВт. Теперь же этот порог будет определяться правительственными постановлениями, уточнил аналитик.

При этом он подчеркнул, что у жильцов появляется принципиальная юридическая возможность монтировать оборудование на фасадах и крышах, но конкретный механизм действий пока отсутствует. Поскольку данные конструкции считаются общедомовым имуществом, кабмину еще предстоит выработать критерии и регламент размещения таких станций, а также утвердить методику взаимозачетов и расчетов за поставляемую в сеть электроэнергию, отметил Руденский.

Ранее сообщалось о том, что строительная готовность ЖК «Кашинцево» в Лосино-Петровском достигла 93%.