«Барабаны по крышам». Мощный ливень обрушится на Москву в ночь на 29 июля: когда стихнет?

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в ночь на среду. Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в столице ожидается интенсивный дождь. Как сообщает ТАСС , пик непогоды придется на период с 00:00 до 03:00.

Температура воздуха в городе будет держаться в диапазоне от 15 до 17 градусов тепла. Ранее в течение дня, до 21:00, в Москве был объявлен оранжевый уровень опасности в связи с прогнозируемыми ливнями, градом и шквалистым ветром .

В Московской области также прогнозируются осадки. Ожидаются ливни, сопровождающиеся грозами и градом, а также порывы ветра, достигающие 17 метров в секунду.

Ранее сообщалось о том, что Московский регион попал в топ городов для отдыха без моря в августе.