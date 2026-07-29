«Никаких изысков». Меган Маркл раскрыла меню королевских внуков на кулинарном шоу

Герцогиня Сассекская Меган Маркл поделилась подробностями о гастрономических пристрастиях своих домочадцев. Соответствующая информация появилась в материале издания People .

Бывшая актриса выступила в качестве приглашенного члена жюри австралийской версии кулинарного проекта «МастерШеф». В ходе съемок она ответила на вопрос ведущих о своих предпочтениях в приготовлении пищи для семьи.

«Гарри предпочитает мясо, картофель и сливочный соус. Как калифорнийская девушка, я люблю жареную рыбу и жареное мясо. А дети любят брюссельскую капусту», — призналась герцогиня.

Кроме того, как отметила Меган Маркл в эфире, их с принцем Гарри сын и дочь нередко помогают родителям на кухне в приготовлении еды.

Ранее сообщалось о том, что Карл III и Камилла тайно приняли принца Гарри, его жену и их детей.