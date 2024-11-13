Геронтолог Конев пояснил, почему предсказать оторвавшийся тромб невозможно

По словам врача-геронтолога Юрия Конева, спрогнозировать тромбоэмболию, то есть отрыв тромба от места изначального образования и закупоривание им кровеносных сосудов практически невозможно. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что оценить риски тромбоэмболии, как правило, можно только по косвенным признакам, так как специализированные исследования тромботического потенциала крови проводятся не везде и не всегда. Так, это сделать можно только анамнестическим путем, который используется в процессе диспансеризации. В целом если человек здоров и ни на что не жалуется, спрогнозировать у него осложнения, связанные с тромбообразованием, никак не получится, подчеркнул эксперт.

По мнению медика, о наличии рисков тромботических осложнений можно только предположить при наличии ряда предпосылок: хронические заболевания или врожденная патология свертывания крови, ряд бытовых вредностей приводят к повышенному риску тромбообразования. Кроме того, в группу риска по тромбоэмболии также входят пожилые люди, так как с возрастом потенциал свертывания крови и склонность к тромбообразованию только возрастает.

Он отметил, что отрыв тромба не всегда приводит к весьма тяжелым последствиям. Так, мелкие тромбы могут приводить к малому поражению легких.

Ранее он пояснил, почему с возрастом увеличивается риск развития онкологических заболеваний.