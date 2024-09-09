Геронтолог Конев пояснил, почему с возрастом возрастает риск развития онкологических заболеваний

По словам врача-геронтолога Юрия Конева, риск развития онкологических заболеваний увеличивается в связи с общим ослаблением иммунной системы и накоплением генетических мутаций. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он подчеркнул, что, таким образом, людям старших возрастных групп необходимо ежегодно проходить диспансеризацию для убеждения в отсутствии раковых опухолей, а также своевременного их выявления и устранения.

По мнению медика, тем не менее возраст не оказывает прямого влияния на скорость развития онкологических заболеваний, в данном случае все зависит от характера самой опухоли, ее локализации и прочих факторов.

Он пояснил, что к старшим возрастным группам относятся люди старше 60 лет. Кроме того, при наличии у близких родственников человека онкозаболеваний или возникновения соответствующих рисков следует задуматься о ежегодном прохождении диспансеризации и в более раннем возрасте.

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