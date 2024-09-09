Теледоктор Мясников перечислил бессимптомные смертельные болезни

Многие заболевания развиваются незаметно, не вызывая явных симптомов до тех пор, пока не достигнут запущенной стадии. Заслуженный врач РФ Александр Мясников пояснил о наиболее коварных «прячущихся» заболеваниях и что нужно делать, чтобы не запустить болезнь. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По его словам, практически все опасные заболевания проходят бессимптомно. Так, заболевания вроде панкреатита, аппендицита, воспаления легких в структуре заболеваемости имеют весьма низкую составляющую, поскольку они острые.

Теледоктор подчеркнул, что ключевыми убийцами людей являются инфаркты, инсульты, стенокардия, онкология, хроническая почечная недостаточность. Это так называемые немые убийцы.

По его мнению, не стоит делать скрининги всех болезней подряд, к такому исследованию должны быть определенные показания. Прежде всего нужно учитывать факторы риска возникновения заболевания, например генетику.

Ранее он заявил, что неправильное питание в разы опаснее табака и алкогольных напитков.