Геронтолог назвал риски жаркой погоды для пожилых людей

Рекордная жара накрыла Московский регион с 10 по 13 июля: столбики термометров поднимутся до +35°C, что на 10–12 °С выше нормы. Для пожилых людей это период повышенных рисков, предупреждает кардиолог-геронтолог Юрий Конев. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, в жаркую погоду сниженная терморегуляция при наличии хронических болезней приводит к катастрофическому обезвоживанию даже без прямого солнца. Кроме того, потеря жидкости резко повышает свертываемость, создавая тромбы-убийцы. Также с 10 до 17 часов риск потери сознания возрастает в четыре раза для гипертоников.

Медик назвал семь правил выживания: бегство от солнца в кондиционированные убежища с 10 до 17 часов, запрет на работы в городе, соблюдение водного баланса, мониторинг давления, немедленное обращение к врачу при скачках артериального давления или пульса, ношение легкой одежды и шляпы с полями, только ночной сон.

Ранее метеоролог спрогнозировала погоду в столичном регионе в июле.