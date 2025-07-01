Метеоролог спрогнозировала погоду в столичном регионе в июле

По словам синоптика Татьяны Поздняковой, первые дни июля в Москве преподнесут сюрприз — погода больше напоминает конец мая, чем лето. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Она ввела термин «маюль» для описания аномалии: температура 1 июля опустится до 14-16°C (минимум недели) с дождями. Лишь к 5 июля воздух прогреется до сезонных +25°C, приблизившись к климатической норме. Такое стойкое «майское» похолодание в начале июля — редкое явление.

По мнению метеоролога, однако долго наслаждаться стабильным теплом не получится. По предварительным данным моделей, уже на старте следующей недели (начало второй декады июля) ожидается новая волна прохлады. Жары в ближайшие 10 дней не прогнозируется.

Она резюмировала, что в целом старт июля в столице пройдет под знаком температурных качелей: от аномально холодного старта к кратковременному потеплению и обратно к прохладе. Несмотря на отсутствие экстремальных холодов, о стабильном летнем зное говорить пока рано.

Ранее жителей Москвы призвали не делать преждевременных выводов о холодном лете в столице.