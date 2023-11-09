Гигантскую опухоль яичников у женщины удалили врачи в подмосковной Балашихе

Пятидесятишестилетнюю женщину с двадцатисантиметровой опухолью прооперировали в Московском областном онкологическом диспансере, расположенном в подмосковной Балашихе. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что ранее на плановом осмотре по месту жительства у пациентки было зафиксировано увеличение объема живота и кисты правого яичника. После проведения УЗИ и дополнительных обследований у женщины выявили огромную опухоль яичников.

Заведующая онкологическим гинекологическим отделением №4 Ирина Карьгина рассказала, что, к сожалению, из-за размеров новообразования специалистам пришлось удалить и матку вместе с придатками. А уже спустя десять дней после проведенной операции женщина была выписана под наблюдение гинеколога по месту жительства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно модернизируют стационары.