Гигиенист Гильденскиольд рассказал о живущей в кондиционерах опасной бактерии

По словам гигиениста Сергея Гильденскиольда, в кондиционерах могут жить опасные бактерии легионеллы, которые вызывают тяжелую пневмонию. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он также уточнил, что данные бактерии чаще всего появляются в загрязненных и плохо функционирующих системах.

По мнению эксперта, пневмония опасна инфекционно-токсическим шоком, а также поражением центральной нервной системы и желудочно-кишечного тракта. Также заболевание может вызвать дыхательную недостаточность. В группе риска относительно этой болезни находятся люди со слабой иммунной системой, хроническими заболеваниями, переживающие стресс или страдающие от аллергии.

Он добавил, что в силу загрязнения сплит-системы могут возникать и иные инфекции, передаваемые воздушно-капельным путем. Для снижения вероятности заражения необходимо вовремя заменять фильтры и чистить кондиционеры, регулярно проводить влажную уборку помещений и применять дезинфицирующие средства.